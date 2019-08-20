Зинченко мог перейти в другой английский клуб, который предлагал за него в четыре раза больше

Украинский защитник Александр Зинченко летом 2016 года перешел из российской "Уфы" в английский "Манчестер Сити". Однако тогда же мог оказаться и в другом английском клубе – "Борнмуте", который предложил за него в четыре раза больше..

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О деталях перехода Зинченко рассказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Очень хорошо сработал Алан Прудников, один из агентов Зинченко. Они подготовили видео для "Манчестер Сити", Гвардиола посмотрел и сказал: "Окей, мне этот парень нравится, надо наблюдать за этим парнем, работайте". Приезжали, смотрели наши матчи, честно, сам до конца не верил в происходящее. Представитель "Манчестер Сити" приехал сюда, мы общались, а документы подписали в Барселоне. "Борнмут" предлагал за него 8 миллионов евро, готовы были даже приехать главный тренер и спортивный директор, но Саня отказался", – рассказал Шамиль Газизов.

Стоит напомнить, что Зинченко перешел в "Манчестер Сити" за 2 миллиона евро. Однако после этого сразу был отдан в аренду в голландский ПСВ. Через год Зинченко вернулся, а впоследствии стал основным левым защитником "Мансити", с которым дважды выигрывал чемпионат Англии. Также в его активе две победы в Кубке лиги и одна – в Кубке Англии. Недавно он выиграл с "Манчестер Сити" и Суперкубок Англии, обыграв "Ливерпуль". Сам Зинченко забил один из послематчевых пенальти.

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