Зинченко может начать музыкальную карьеру, – игроки "Мансити"

Футболист английского "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко отличается своим музыкальным талантом. Партнеры по команде также отметили талант украинского игрока и предрекли ему музыкальную карьеру.

Футболисты английского клуба "Манчестер Сити" Рияд Марез и Бенжамен Менди ответили на вопрос о своих одноклубниках. Игроки не обошли вниманием и 23-летнего украинского игрока "горожан" Александра Зинченко, которому предрекли эстрадную карьеру.

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Александр Зинченко неоднократно выкладывал видео в своих соцсетях. Свои музыкальные таланты спортсмен показывает, как в клубе, так и в лагере национальной сборной Украины.

Майкл Джексон в исполнении Александра Зинченко смотрите видео:

О таланте украинца забавно отзывался раньше и бельгиец Кевин Де Брюйне.

Худший голос в команде? Однозначно Зинченко! Он постоянно поет. Но это реально ужасно,

– сказал в комментарии Кевин Де Брюйне.

Добавим, что украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко – лучший в АПЛ среди левых защитников по среднему количеству пасов за матч и их точности.

На счету Зинченко в среднем 84 передачи за встречу с точностью 91%. При этом острых пасов у него в среднем 0,92 за матч, это 23-й показатель среди левых защитников АПЛ.

Одноклубники украинца отвечают на вопросы

Отметим, что украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко примет участие в международном турнире по FIFA 20 в связи с прекращением чемпионатов из-за коронавируса.

Всего в соревнованиях примут участие 32 футболиста, каждый из которых будет представлять свою страну.

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