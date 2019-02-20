Зинченко начнет игру против "Шальке" на скамейке запасных, Коноплянка вне заявки

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / twitter.com/ManCityzenscom

Немецкий "Шальке" и английский "Манчестер Сити" огласили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в Гельзенкирхене.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко начнет матч против "кобальтовых" на скамейке запасных.

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Место Александра наставник "горожан" Пеп Гвардиола доверил Эмерику Ляпорту.

 

 

К сожалению, не нашлось места даже в запасе "Шальке" для украинского полузащитника Евгения Коноплянки. Украинец точно не сыграет в первом матче против "Манчестер Сити".

 

 

Отметим, что матч "Шальке" – "Манчестер Сити" начнется в 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко Шальке Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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