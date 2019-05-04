Зинченко нашел новую жертву для шуток в "Манчестер Сити": смешное фото

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Instagram

22-летний игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко вместе с командой продолжает подготовку к заключительным матчам сезона.

После тренировки "горожан" Александр Зинченко в очередной раз пошутил над своим партнером – теперь жертвой стал полузащитник Илкай Гюндоган.

Вы видели, как Александр Зинченко снова удивил сеть зжигательным танцем?

Украинец в своем Instagram опубликовал командное фото с подписью "Команда победителей и Гюндо". Поводом для шутки послужило то, что немец стоял в стороне отдельно от всех.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winning team photo and Gundo

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Недавно появилась информация, что Александр Зинченко вскоре подпишет с "Манчестер Сити" новый контракт. Зато Гюндоган не желает продолжать свою действующее соглашение с "горожанами".

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В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 26 матчей во всех турнирах. В активе левого защитника 1 гол и 5 результативных передач.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Манчестер Сити Александр Зинченко
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