Зинченко назвал интересное сходство между Шевченко и Гвардиолой

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко во время карантина принял участие в проекте Украинской ассоциации футбола и ответил на вопросы болельщиков.

Зокрема Зінченко порівняв наставника "містян" Хосепа Гвардіолу і головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Його слова наводить пресслужба УАФ.

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Вони обидва дуже добре розбираються в тактиці. Наприклад, ми дуже добре вивчили Португалію. Так, десь нам пощастило. У португальців були моменти, включаючи поперечину, але ми вичавили максимум, виконали установку тренерського штабу і добилися результату.



Філософія гри, розстановка футболістів, контроль м'яча, дистанція, згуртованість на полі – за всіма цими критеріями і показниками Шевченко і Гвардіола дуже схожі. Тому, коли я приїжджаю в збірну України з "Манчестер Сіті", мені не треба перебудовуватися,

– сказав Олександр Зінченко.

Також Зінченко зізнався, що Шевченко був його кумиром в дитинстві. Він не спав, чекаючи матчів "Мілана", за який виступав легендарний українець. Також ще одним його улюбленим гравцем був Роналдіньо, у Зінченка навіть були футболки з його прізвищем.

24 канал писав, що Українська асоціація футболу (УАФ) готується продовжити контракт з наставником збірної України Андрієм Шевченком. Долю Шевченка визначатиме Виконавчий комітет УАФ.

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