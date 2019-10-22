Зинченко не сыграет за "Мансити" в матче Лиги чемпионов против "Аталанты" Малиновского

Украинское противостояние в Лиге чемпионов между Александром Зинченко и Русланом Малиновским может не состояться. Все из-за травмы первого из них.

На официальном сайте УЕФА указано, что Зинченко не сыграет в этом матче из-за травмы. Также не сыграют Мане и Ляпорт.

Читайте также: МанСити-Аталанта: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

При этом на официальном сайте "Манчестер Сити" информации о травме Зинченко нет. Есть лишь сообщение о том, что Кайл Уокер и Николас Отаменди восстановился от повреждения и готовились к матчу против "Аталанты".

Матч "Манчестер Сити" – "Аталанта" состоится во вторник, 22 октября. Начало матча в 22:00

Стоит отметить, что Зинченко не попал в заявку на матч чемпионата Англии в субботу, 19 октября. В нем "Мансити" на выезде победил "Кресла Пэлас". На позиции левого защитника, где играет Зинченко в клубе, сыграл Менди.