Зинченко не сыграет за "Мансити" в матче Лиги чемпионов против "Аталанты" Малиновского

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / twitter.com/ManCity

Украинское противостояние в Лиге чемпионов между Александром Зинченко и Русланом Малиновским может не состояться. Все из-за травмы первого из них.

На официальном сайте УЕФА указано, что Зинченко не сыграет в этом матче из-за травмы. Также не сыграют Мане и Ляпорт.

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При этом на официальном сайте "Манчестер Сити" информации о травме Зинченко нет. Есть лишь сообщение о том, что Кайл Уокер и Николас Отаменди восстановился от повреждения и готовились к матчу против "Аталанты".

Матч "Манчестер Сити" – "Аталанта" состоится во вторник, 22 октября. Начало матча в 22:00

Стоит отметить, что Зинченко не попал в заявку на матч чемпионата Англии в субботу, 19 октября. В нем "Мансити" на выезде победил "Кресла Пэлас". На позиции левого защитника, где играет Зинченко в клубе, сыграл Менди.

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Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко Лига чемпионов Спорт Новости Спорта
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