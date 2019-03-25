Зинченко: Никогда не знаешь, что у Гвардиолы в голове

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / twitter.com

Украинский футболист Александр Зинченко рассказал о наставнике "Манчестер Сити" испанце Пепа Гвардиоле, с которым сотрудничает в английском клубе.

Зинченко заявил, что Гвардиола всегда требует от игроков "Манчестер Сити" демонстрировать максимум.

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Бывают такие моменты, когда он сам говорит, мол, ребята, вы должны понимать, что я максималист и всегда буду требовать от вас максимума. Я часто срываюсь, показывая это через эмоции, но вы меня должны уже знать и понимать. Это в порядке вещей. Но никогда не знаешь, что у него в голове, решение он может поменять за считанные минуты. И это всегда срабатывает. Без тактики сейчас никуда, футбол вышел на другой уровень и каждая мелочь очень ценная, а мелочей в футболе нет,
– цитирует Зинченко footboom.

Как известно, Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году. В тот же год "горожан" возглавил Гвардиола. В текущем сезоне Александр сыграл за "Манчестер Сити" 21 матч, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Сейчас английский клуб желает продлить контракт с украинским футболистом. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Во время последних трансферных окон было много слухов, что Александр может покинуть "Манчестер Сити". Среди потенциальных клубов называли "Бетис" и "Вулверхэмптон". Сейчас, по информации СМИ, за Зинченко следит
"Наполи".

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Теги: Спорт Футбол Пеп Гвардиола Новости Спорта Манчестер Сити Александр Зинченко
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