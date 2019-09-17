Зинченко о матче с "Шахтером": Мы должны сконцентрироваться на нашей собственной игре

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко пообщался с журналистами накануне матча против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Команды третий год подряд встречаются на групповом этапе.

Зинченко заявил, что "Манчестер Сити" в матче с "Шахтером" хочет продемонстрировать лучшую игру.

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Мы должны сконцентрироваться на нашей собственной игре, и, конечно, приоритетом является Лига чемпионов, но это наша цель и желание играть хорошо во всех соревнованиях, в которых мы участвуем. Мы уважаем "Шахтер" и хотим просто выйти и показать нашу лучшую игру,

– сказал Александр.

Кроме того, Александр прокомментировал возвращение конкурента по позиции Бенжамена Менди.

Я так счастлив, что Бенжамен Менди вернулся, он потерял так много времени, и все видели, как много он работал над своим выздоровлением. Он так важен для нас. Это длинный сезон с большим количеством соревнований, поэтому нам нужно много игроков. Я рад за него,

– резюмировал украинец.

Матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18-го сентября. Начало игры в Харькове в 22:00.

"Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Как "горняки" стартовали в других розыгрышах Лиги чемпионов – читайте здесь.