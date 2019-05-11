Зинченко опроверг информацию о продлении контракта с "Манчестер Сити"

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что еще не согласовал условия нового контракта с клубом.

По словам хавбека, информация о согласованном договоре пока не соответствует действительности. Хотя в данный момент этот вопрос находится на стадии переговоров.

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Я еще ничего не то, чтобы не обсуждал или не разговаривал, просто все в стадии переговоров. Поэтому открыть какие-то карты невозможно. Все эти сообщения, что я согласовал новый контракт, сильно преувеличены. У меня еще несколько лет контракта с этим клубом, за который я готов выходить и биться. Я счастлив быть здесь, но все эти сообщения о новой сделке разговоры и не более того,
– сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале "Manchester City Ukraine"

К слову, украинец фактически стал основным игроком на позиции левого защитника в "Мансити". Причиной тому травма Бенжамена Менди, который был приобретен два года назад, но заиграть так и не смог из-за серьезных травм.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Зинченко 27 матчей во всех турнирах за "горожан" и 1 забитый мяч.

"Манчестер Сити" находится в шаге от чемпионского титула АПЛ в нынешнем сезоне. В воскресенье, 12 мая, команда Пепа Гвардиолы встретится с "Брайтоном".

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Александр Зинченко Манчестер Сити
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