Зинченко отдал 63 точные передачи с 64 в матче против "Эвертона": невероятная статистика

Украинский футболист "Манестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" в матче шестого тура АПЛ против "Эвертона" (3:1).

Зинченко сыграл все 90 минут и отметился высокой точностью передач – 63 из 64 (98%).

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Также на счету Александра три выигранных верховые дуэли (третий показатель среди всех игроков в матче) и пять отборов (больше только у Ришарлисона – 6).

Авторитетный портал WhoScored поставил Зинченко оценку 7,43 – это средний показатель среди игроков команды Пепа Гвардиолы в матче против "Эвертона".

К слову, в нынешнем сезоне 22-летний Зинченко принял участие в 8 матчах в составе "Манчестер Сити".