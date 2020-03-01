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Зинченко похвастался очередным трофеем с "Манчестер Сити": видео празднования команды

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Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в своем Instagram поделился фото с Кубком английской лиги, который "горожане" получили переиграв в финале соревнования "Астон Виллу".

К счастью, в этот раз, в отличие от празднования чемпионства Англии двухлетней давности, Александр Зинченко не уронил кубок.

Как это было: Украинец Зинченко вместе с "Манчестер Сити" выиграл третий подряд Кубок английской лиги – видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mancity #carabaocup

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Однако именно украинцу после победы над "Астон Виллой" больше всего досталось от одноклубников, когда игроки "Манчестер Сити" откупорили бутылки шампанского и начали поливать друг друга.

А несколько минут спустя, отправившись со своей командой к трибунам, Александр Зинченко чуть ли не громче всех игроков "Манчестер Сити" затянул: "Ла-Ла-Ла-Ла!".

Для Александра Зинченко это уже седьмой титул с "горожанами" – кроме трех Кубков Лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20) в активе Александра два чемпионских титула в АПЛ (2017/18 и 2018/19), Кубок Англии (2018/19) и Суперкубок Англии (2018/19).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити Новости Спорта Спорт АПЛ
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