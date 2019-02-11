Зинченко получил одну из самых высоких оценок за матч против "Челси"

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который в воскресенье, 10 февраля, провел матч против "Челси", получил одну из самых высоких оценок среди игроков своей команды.

Авторитетный портал Whoscored оценил игру Александра, который отдал две результативные передачи, в 8,7 балла.

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Лучше Александра оказались только два игроков. Серхио Агуэро, оформивший хет-трик, получил 10 баллов. На такую же оценку наработал Рахим Стерлинг, в активе которого два гола.

Отметим, что "Манчестер Сити" деклассировал "Челси" со счетом 6:0 и вернул себе первое место в турнирной таблице, хотя и сыграл на один матч больше, чем "Ливерпуль".

Украинец Зинченко в рамках чемпионата Англии сыграл свой первый матч в 2019 году. До этого последний раз Александр выходил на поле в рамках АПЛ 30 декабря.

Тогда "горожане" победили "Саутгемптон" 1:3. В том матче украинец "привез" гол в свои ворота, но впоследствии отметился результативной передачей.

Также Зинченко в 2019 году выходил за "Манчестер Сити" в кубковых матчах. В частности, Александр забил роскошный гол в ворота "Бертона" в матче 1/2 финала Кубка лиги.

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