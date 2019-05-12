Зинченко получил высокую оценку за чемпионский матч "Манчестер Сити"

12 Читати новину українською
Александр Зинченко
Александр Зинченко / twitter.com

Украинский футболист Александр Зинченко, выступающий за "Манчестер Сити", получил высокую оценку за поединок против "Брайтона".

Портал WhoScored оценил игру Александра Зинченко в чемпионском для "Манчестер Сити" в матче 7,2 балла.

Смотрите также: Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео

22-летний украинец за 90 проведенных на поле минут нанес 1 неточный удар, 92 касаний к мячу, отдал 62 точные передачи из 69 (90% точности), 1 раз успешно пошел в обводку, выиграл две верховые дуэли, сделал 3 отбора, 2 выноса, 3 перехвата, 1 фол и 1 потерю.

Лучшим игроком матча признан алжирец Рияд Марез, забивший гол-8,9 балла.

В этом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей за "Манчестер Сити", забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Гороскоп на неделю 13-19 мая 2019 для всех знаков Зодиака
сегодня
1047
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Зинченко Манчестер Сити Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
сегодня 18:59 Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
57
Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
сегодня 18:12 Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
24
"Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео
сегодня 16:00 "Десна" победила "Олимпик" в матче чемпионата Украины: видео
44
Мексиканские боксеры устроили настоящее месиво за пояс WBC: видео
сегодня 13:32 Мексиканские боксеры устроили настоящее месиво за пояс WBC: видео
142
"Фиорентина" не смогла выиграть 12-й матч подряд, уступив "Милану": видео
сегодня 12:35 "Фиорентина" не смогла выиграть 12-й матч подряд, уступив "Милану": видео
23
Новости
Больше новостей
Залиште відгук