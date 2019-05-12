Зинченко получил высокую оценку за чемпионский матч "Манчестер Сити"

Украинский футболист Александр Зинченко, выступающий за "Манчестер Сити", получил высокую оценку за поединок против "Брайтона".

Портал WhoScored оценил игру Александра Зинченко в чемпионском для "Манчестер Сити" в матче 7,2 балла.

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22-летний украинец за 90 проведенных на поле минут нанес 1 неточный удар, 92 касаний к мячу, отдал 62 точные передачи из 69 (90% точности), 1 раз успешно пошел в обводку, выиграл две верховые дуэли, сделал 3 отбора, 2 выноса, 3 перехвата, 1 фол и 1 потерю.

Лучшим игроком матча признан алжирец Рияд Марез, забивший гол-8,9 балла.

В этом сезоне Зинченко сыграл 28 матчей за "Манчестер Сити", забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

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