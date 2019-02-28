Зинченко получил высшую оценку за матч против "Вест Хэма"

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский футболист Александр Зинченко получил положительные отзывы от журналистов за матч против "Вест Хэма".

После игры журналисты ведущей спортивной газеты Manchester Evening News выставили оценки футболистов за матч. Александр Зинченко за игру получил 8.

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"Его действия в матче были образцовыми везде, он явно старательно работал над тактическими защитными навыками", – говорится в описании оценки Зинченко.

Восьмерки за эту игру также получили Кевин де Брюйне и Бернарду Силва.

Стоит добавить, что единственный момент забить в этом матче "Вест Хэм" получил после ошибки именно Зинченко.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Александр Зинченко Манчестер Сити
Источник: 24 Канал
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