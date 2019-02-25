Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать первый трофей в 2019 году: видео

19 Читати новину українською
Челси-МанСити видео голов и результат матча
Челси-МанСити видео голов и результат матча

"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко получил первый трофей в 2019 году. Команда Пепа Гвардиолы в финале Кубка футбольной лиги победила "Челси".

Челси – Манчестер Сити 0:0, пенальти – 3:4

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" отобрал важные очки у "Ливерпуля": видео

Недавно в чемпионате Англии "Манчестер Сити" в пух и прах разбил "Челси", поэтому ожидалось, что "горожане" легко смогут завоевать первый в новом году титул.

Однако подопечные Маурицио Сарри были настроены дать бой действующим чемпионам Кубка футбольной лиги. За 120 минут матча "пенсионеры" не позволили "Сити" забить гол. Подопечным Гвардиолы удалось забить только из офсайда.

Поэтому дело дошло до серии пенальти, где в составе "Челси" свои возможности упустили Жоржиньо и Давид Луис. У "горожан" не смог реализовать одиннадцатиметровый только Сане – 4:3 в пользу "Манчестер Сити".

Отметим, что в дополнительное время в матче произошел скандал. Голкипер лондонцев Кепа отказался уходить с поля, когда главный тренер подготовил замену. Это невероятно разозлило Сарри. Итальянский специалист в порыве злости эмоционально пообщался с членами команды и ушел в подтрибунное помещение.

 

 

Весь матч в составе "Манчестер Сити" провел Александр Зинченко. Победа в Кубке футбольной лиги стала третьим трофеем для Александра. До этого он выигрывал этот трофей в 2018 году, а также английскую Премьер-лигу сезона 2017/2018.

Челси – Манчестер Сити – видеообзор матча

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
сегодня
3082
Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко Челси Манчестер Сити
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шевченко определился, будет ли играть Ракицкий за сборную Украины
сегодня 09:26 Шевченко определился, будет ли играть Ракицкий за сборную Украины
31
Швед оформил хет-трик и помог "Карпатам" уничтожить "Ворсклу": видео
24 февраля 18:56 Швед оформил хет-трик и помог "Карпатам" уничтожить "Ворсклу": видео
125
Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео
24 февраля 15:02 Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео
129
Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео
24 февраля 13:20 Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео
22
"Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
23 февраля 18:57 "Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
169
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук