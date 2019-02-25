Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать первый трофей в 2019 году: видео

"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко получил первый трофей в 2019 году. Команда Пепа Гвардиолы в финале Кубка футбольной лиги победила "Челси".

Челси – Манчестер Сити 0:0, пенальти – 3:4

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Недавно в чемпионате Англии "Манчестер Сити" в пух и прах разбил "Челси", поэтому ожидалось, что "горожане" легко смогут завоевать первый в новом году титул.

Однако подопечные Маурицио Сарри были настроены дать бой действующим чемпионам Кубка футбольной лиги. За 120 минут матча "пенсионеры" не позволили "Сити" забить гол. Подопечным Гвардиолы удалось забить только из офсайда.

Поэтому дело дошло до серии пенальти, где в составе "Челси" свои возможности упустили Жоржиньо и Давид Луис. У "горожан" не смог реализовать одиннадцатиметровый только Сане – 4:3 в пользу "Манчестер Сити".

Отметим, что в дополнительное время в матче произошел скандал. Голкипер лондонцев Кепа отказался уходить с поля, когда главный тренер подготовил замену. Это невероятно разозлило Сарри. Итальянский специалист в порыве злости эмоционально пообщался с членами команды и ушел в подтрибунное помещение.

The Maurizio Sarri vs Kepa Arrizabalaga incident gets more uncomfortable every time you watch it!#CFC #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/U0nowgj6FN — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 24 лютого 2019 р.

Весь матч в составе "Манчестер Сити" провел Александр Зинченко. Победа в Кубке футбольной лиги стала третьим трофеем для Александра. До этого он выигрывал этот трофей в 2018 году, а также английскую Премьер-лигу сезона 2017/2018.

Челси – Манчестер Сити – видеообзор матча

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