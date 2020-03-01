Зинченко попал в основной состав "Манчестер Сити" на финал Кубка английской лиги
Украинский футболист Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на финал Кубка английской лиги. "Горожане" в решающем поединке сыграют против "Астон Виллы".
В своем твиттере "горожане" опубликовали стартовый состав, в который попал Зинченко.
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Состав "Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Родри, Гюндоган, Фоден, Давид Силва, Стерлинг, Агуэро.
Для Зинченко это первое попадание в стартовый состав со 2-го февраля, когда украинец был удален в матче АПЛ против "Тоттенхэма".
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Поединок "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" начнется в 18:30. "Манчестер Сити" действующий обладатель трофея.
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