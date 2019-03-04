Украинец Зинченко попал в символическую сборную АПЛ в феврале: фото

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную месяца АПЛ по версии авторитетного портала Whoscored.

22-летний футболист получил среднюю оценку 8,01, выше только у Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга (по 8,14).

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В список попали также Салах, Матип, Александер-Арнольд и ван Дейк, выступающие за "Ливерпуль". Лучшими стали и Заха, представляющий "Кристал Пэлас" и голкипер "Арсенала" Бернд Лено.

В феврале украинец провел за команду Гвардиолы 5 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко впервые претендует на звание лучшего игрока "Манчестер Сити" в феврале.

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