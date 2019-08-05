Зинченко после победы над "Ливерпулем" сфотографировался с известным российским футболистом

Украинский футболист Александр Зинченко провел весь матч за "Манчестер Сити" против "Ливерпуля". Вместе с "горожанами" украинец выиграл Суперкубок Англии.

После матча Александр сфотографировался с российским экс-футболистом Андреем Аршавиным.

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Аршавин опубликовал фото с футболистом сборной Украины на своей странице в Instagram.

Аршавин работал на матче "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" как эксперт от российского телевидения.

Россиянину знаком английский футбол, поскольку он четыре года играл за лондонский "Арсенал". Трофеев с "гармашами" Аршавин не выигрывал.

"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" только в серии пенальти. Для "горожан" это четвертый подряд трофей в 2019 году. До этого подопечные Пепа Гвардиолы выиграли чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок Английской лиги.