Зинченко прервал рекордную серию побед за "Манчестер Сити" в АПЛ

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

Ничья в матче 2-го тура АПЛ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" стала первым случаем для Александра Зинченко в чемпионате Англии, когда "горожане" не победили.

До этого в рамках чемпионата Англии Зинченко побеждал во всех 23 матчах, в которых появлялся на поле (21 из них – в стартовом составе).

Обзор матча: "Манчестер Сити" на последних секундах вырвал победу у "Тоттенхэма", но арбитр отменил гол

В феврале этого года он установил рекорд чемпионата Англии, одержав 13 побед подряд, Зинченко остановился на рекордной отметке – 23 победы.

К слову, Александр Зинченко делит первую строчку со своим одноклубником Давидом Сильвой. В 2018-м году с испанцем в составе "Манчестер Сити" выиграл 23 поединка подряд, что является рекордным показателем в истории АПЛ.

В первом матче сезона "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Англии, победив "Ливерпуль". Для Александра Зинченко этот Суперкубок Англии стал первым в карьере – ранее вместе с "Ман Сити" он дважды выигрывал АПЛ (2017/18, 2018/19), дважды побеждал в Кубке Лиги (2017/18, 2018/19), а также выигрывал Кубок Англии в сезоне 2018/19.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Александр Зинченко Тоттенхем Манчестер Сити
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