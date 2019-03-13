Зинченко превратился в Коноплянку после разгрома над "Шальке": яркое фото

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" (7:0) и вышел в четвертьфинал турнира.

В двух командах можно было найти украинский след, ведь Александр Зинченко отыграл полный матч за "Манчестер Сити", а Евгений Коноплянка – за "Шальке".

Читайте также: "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, разбив "Шальке": видео

22-летний Зинченко после матча обменялся футболками с 29-летним Коноплянкой и выложил фото в своем Instagram.

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко непосредственным образом принял участие в унижении "Шальке", отдав элегантный пас Лерою Сане, когда тот забивал третий мяч в ворота немцев.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram