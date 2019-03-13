Зинченко превратился в Коноплянку после разгрома над "Шальке": яркое фото

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Зинченко обменялся футболками с Коноплянкой
Зинченко обменялся футболками с Коноплянкой / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" (7:0) и вышел в четвертьфинал турнира.

В двух командах можно было найти украинский след, ведь Александр Зинченко отыграл полный матч за "Манчестер Сити", а Евгений Коноплянка – за "Шальке".

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22-летний Зинченко после матча обменялся футболками с 29-летним Коноплянкой и выложил фото в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4 @mancity @championsleague

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко непосредственным образом принял участие в унижении "Шальке", отдав элегантный пас Лерою Сане, когда тот забивал третий мяч в ворота немцев.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Евгений Коноплянка Александр Зинченко Шальке Манчестер Сити Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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