24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Зинченко принес две победы Украине над Францией

- Читати новину українською

Футболист "Мансити" и сборной Украины Александр Зинченко представлял честь национальной сборной в двух виртуальных товарищеских встречах со сборной Франции. Его соперником стал партнер по "Манчестер Сити" Бенджамин Менди.

Олександр Зінченко вважається одним із найкращих гравців у FIFA20 серед футболістів. Цього разу українець відстоював честь національної збірної та не підвів.

До теми Ярмоленко, Зінченко та гравці "Динамо" зіграють в CS:GO: все заради боротьби з коронавірусом

Футболісти вирішили таким чином замінити товариський матч збірних, який повинен був відбутися в Парижі 27 березня, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Навіть був коментатор у цьому матчі.

Зінченко розгромив суперника, здобувши перемоги в обох зустрічах – 6:1 та 5:1. Склад України був дуже потужним. До складу за рішенням Зінченко увійшли Неймар, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Тьєррі Анрі, Зінедін Зідан та інші світові футбольні зірки.

Варто відзначити, що Менді є конкурентом Зінченка на позиції лівого захисника в "МанСіті".


Перемога Зінченка над Менді

Як зазначала наречена Зінченка, у вільний час Олександр є активним віртуальним гравцем та може будувати кар'єру кіберспортсмена.

Матч Україна (Зінченко) – Франція (Менді)

Окрім віртуальних виступів за збірну, Зінченко із напарником по команді Емеріком Ляпортом захищали честь "МанСіті". Вони перемогли гравців мадридського "Реала" Тібо Куртуа та Браїма Діаса на полях FIFA20.

Українець зіграв проти успішного бельгійського голкіпера та був близький до поразки – Зінченко поступався 2:0 після першого тайму. Після перерви Олександр здійснив неймовірний камбек та переміг – 2:3. У паралельному поєдинку Емерік Ляпорт здолав Браїма Діаса 2:0.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Супрун назвала золотой стандарт борьбы с коронавирусом
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: ФИФА Техно Киберспорт Сборная Украины по футболу Манчестер Сити Александр Зинченко Новости Спорта Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 08:40 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
26 марта 15:26 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
25 марта 19:06 5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА
Ігор Саджениця
27 марта 18:32 Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео
Ігор Саджениця
27 марта 14:50 Что делает биатлон таким красивым: яркое видео
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук