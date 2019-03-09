Зинченко продолжает феерить на тренировках "Ман Сити": новая выходка украинца

22-летний украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился очередной фотографией с тренировки английской команды.

Александр Зинченко в хорошем настроении подходит к матчу 30-го тура АПЛ против "Уотфорда".

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"Фото команды-победительницы? Без шансов! Простите, ребята, мы были лучше", – подписал фото в Instagram Зинченко.

К слову, 22-летний хавбек становится игроком основной обоймы "Манчестер Сити". С последних шести матчей Александр Зинченко провел 5 поединков от свистка до свистка.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах, где забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

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