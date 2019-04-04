Зинченко рассказал о деталях своей травмы и когда вернется на поле

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Александр Зинченко травмировался
Александр Зинченко травмировался / Evening Standard

Украинский футболист Александр Зинченко травмировался в матче за "Манчестер Сити". Игрок точно пропустит матч Кубка Англии и четвертьфинал Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

 

Александр Зинченко травмировался в матче против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра.

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"Я думаю, на восстановление уйдет около десяти дней. Первые дни будут держать холод, а уже через дней пять планирую начать беговую работу", – рассказал Зинченко в комментарии телеканалам "Футбол 1/2".

Таким образом Александр Зинченко точно не сыграет против "Брайтона" в Кубке Англии 6 апреля, а также против "Тоттенхэма" в четвертьфинале Лиги чемпионов 9 апреля. Также под вопросом его участие в матче против "Кристал Пэлэс" 14 апреля.

К слову, тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уже прокомментировал травму Зинченко.

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Теги: Новости Спорта Манчестер Сити Александр Зинченко Спорт Футбол
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