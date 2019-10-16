Зинченко сделал предложение Владе Седан: милое фото

Футболист сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке Владе Седан Щегловой. Об этом пара сообщила на своих страницах в инстаграме.

Зинченко и Щеглова опубликовали фотографию со стадиона НСК "Олимпийский", где Александр делает предлжение Владе.

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Александр подписал фото: "Самое главное "ДА" в моей жизни", а Влада написала "Siiiiiiiiiiiiii", что в переводе с испанского означает "да".

Пару в инстаграме уже поздравили известная журналистка Александра Лобода, легкоатлетка Юлия Левченко, каналы "Футбол 1/2", клуб "Манчестер Сити", за который выступает Александр, и много других.

Об отношениях Зинченко и Щегловой стало известно после матча сборной Украины с Сербией в рамках отбора Евро-2020 (5:0). Игрок поцеловал Владу в прямом эфире, после чего подтвердил отношения с ней.

Видео поцелуя Зинченко в прямом эфире

Что известно о Владе Седан?Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова. Девушка стала знаменитостью после Евро-2016, когда ее образ украинской болельщицы взорвал интернет. Фотографии девушки буквально взорвали социальные сети не только украинских, но и иностранных фанатов. На данный момент Влада является журналисткой на каналах "Футбол 1/2".