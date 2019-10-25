Зинченко сделали операцию на колене, из-за травмы он пропустил матч Лиги чемпионов

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / mancity.com

Украинскому футболисту Александру Зинченко провели операцию на колене. Хирургическое вмешательство ему сделали в Барселоне.

Фото из палаты после операции выложил сам Зинченко в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the way back

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Детали повреждения Зинченко не сообщают. Как и сроки его восстановления. Игрок уже пропустил матч Лиги чемпионов против "Аталанты", в котором его команда одержала разгромную победу. За итальянскую команду забил другой украинец Руслан Малиновский.

Поэтому пока неизвестно, сможет ли игрок сыграть за сборную Украины в двух матчах, которые осталось провести в 2019 году – товарищеской игре против Эстонии и против Сербии на выезде в отборе на Евро-2020. При этом сборной Украины нужно набирать очки в матче против сербов, чтобы гарантировать себе попадание в первую корзину при жеребьевке Чемпионата Европы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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