Зинченко шокировал фанатов крутым приемом и контролем мяча на тренировке "Манчестер Сити": видео

Футболист сборной Украины Александр Зинченко продемонстрировал отличную технику во время тренировки "Манчестер Сити".

"Горожане" поделились соответствующим видео в Twitter.

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Во время тренировочного занятия Фернандиньо отправил мяч в сторону группы игроков "Манчестер Сити", среди которых был и Зинченко. Украинец технично принял мяч, пожонглировать с ним и отыгрался с партнером.

Напомним, что Зинченко сыграл в основном составе "Манчестер Сити" оба официальные поединки в этом сезоне. Для начала, украинец помог своей команде выиграть Суперкубок Англии у "Ливерпуля" (1:1, 5:4 по пен.), а затем сыграл в победном матче "горожан" против "Вест Хэма" (5:0).

Во втором туре АПЛ "Манчестер Сити" дома примет "Тоттенхэм", матч состоится 17 августа.