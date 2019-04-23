Зинченко сравнялся с Месси в рейтинге эффективности CIES

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Александр Зинченко
Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко вышел на четвертое место в рейтинге эффективности CIES за последние три месяца среди игроков топ-чемпионатов.

За три месяца Александр Зинченко набрал 90,5 баллов. Столько же у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и защитника "Баварии" Матса Хуммельса. Лидирует в рейтинге от CIES за три месяца одноклубник Зинченко Илкай Гюндоган. Далее разместились два игрока "Баварии" – Тиаго Алькантара и Никлас Зюле.

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За последние три месяца Зинченко сыграл в 12 матчах за "Манчестер Сити", при этом в десяти из них – в стартовом составе. Еще четыре матча украинец пропустил из-за травмы (в том числе два матча в Лиге чемпионов, в которых "МанСити" не сумел пройти "Тоттенхэм"). Но после того, как Зинченко восстановился, он снова отыграл весь матч в чемпионате Англиии.

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Теги: Спорт Новости Спорта Александр Зинченко Футбол
Источник: 24 Канал
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