Зинченко стал игроком матча в чемпионате Англии

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / twitter.com/ManCity

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче 29-го тура АПЛ против "Борнмута". Александр отыграл полный поединок.

Украинец отдал 101 передачу, уступив по этому показателю только Кайлу Уокеру.

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Александр получил за матч оценку 6,8 от Whoscored. Это 6-й показатель в составе манчестерского клуба.

В то же время в Twitter "горожан" говорится, что Александр был лучшим в матче.

 

 

"Манчестер Сити" сумел выиграть 1:0 и вновь сравнялся по набранным очкам с "Ливерпулем".

Отметим, что "Манчестер Сити" планирует купить ряд новых игроков во время летнего трансферного окна. Одна из позиций, которую планируют усилить в клубе – левого защитника. Именно там играет в "Мансити" украинец Александр Зинченко.

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Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко Новости Спорта Манчестер Сити
Источник: 24 Канал
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