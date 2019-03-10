Зинченко стал игроком месяца в "Манчестер Сити" и опередил звездных футболистов: видео

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком клуба в феврале.

22-летний украинец победил в голосовании на официальном сайте "Манчестер Сити".

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За Зинченко было отдано 45% голосов. Он опередил звездных игроков "горожан" Серхио Агуэро (42%) и Рахима Стерлинга (13%).

В феврале украинец сыграл 5 полных матчей (2 в АПЛ, 1 в Лиге чемпионов, 1 в Кубке Англии и финальный матч Кубка английской лиги). Александр провел на скамейке запасных лишь один матч с "Эвертоном" в АПЛ.

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