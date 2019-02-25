Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка английской лиги: видео действий украинца

Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги с "Челси" (0:0, 4:3 по пенальти).

От аналитиков Whoscored Зинченко, который отыграл все 120 минут, получил оценку 8,3 – самая высокая в матче среди футболистов обеих команд. Вслед за ним в "Ман Сити" расположились Отаменди (7,8) и Сильва (7,7).

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Зинченко получил наивысшую оценку в матче Манчестер Сити – Челси

В прошлом сезоне Зинченко тоже выиграл Кубок лиги, а также стал чемпионом Англии с "горожанами".

22-летний Зинченко в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

К слову, портал WhoScored при составлении рейтингов учитывает ключевые показатели, включая передачи, отборы, удары по воротам, ошибки и т.д.

Смотрите видео действий Александра Зинченко в матче Манчестер Сити – Челси

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