Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка английской лиги: видео действий украинца

74 Читати новину українською
Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги с "Челси" (0:0, 4:3 по пенальти).

От аналитиков Whoscored Зинченко, который отыграл все 120 минут, получил оценку 8,3 – самая высокая в матче среди футболистов обеих команд. Вслед за ним в "Ман Сити" расположились Отаменди (7,8) и Сильва (7,7).

Читайте также: Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать первый трофей в 2019 году: видео


Зинченко получил наивысшую оценку в матче Манчестер Сити – Челси

В прошлом сезоне Зинченко тоже выиграл Кубок лиги, а также стал чемпионом Англии с "горожанами".

22-летний Зинченко в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

К слову, портал WhoScored при составлении рейтингов учитывает ключевые показатели, включая передачи, отборы, удары по воротам, ошибки и т.д.

Смотрите видео действий Александра Зинченко в матче Манчестер Сити – Челси

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Леди Гага и Брэдли Купер сорвали овации чувственным выступлением на Оскаре-2019
сегодня
3518
Теги: Спорт Новости Спорта Манчестер Сити Челси Александр Зинченко Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шевченко определился, будет ли играть Ракицкий за сборную Украины
сегодня 09:26 Шевченко определился, будет ли играть Ракицкий за сборную Украины
165
Швед оформил хет-трик и помог "Карпатам" уничтожить "Ворсклу": видео
24 февраля 18:56 Швед оформил хет-трик и помог "Карпатам" уничтожить "Ворсклу": видео
136
Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео
24 февраля 15:02 Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео
137
Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео
24 февраля 13:20 Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео
23
"Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
23 февраля 18:57 "Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
174
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук