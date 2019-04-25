Зинченко стал лучшим защитником в матче "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

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Александр Зинченко после матча против МЮ
Александр Зинченко после матча против МЮ / twitter Manchester City

Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч за "Манчестер Сити" в дерби против "Манчестер Юнайтед". И помог своей команде одержать уверенную победу.

"Манчестер Сити" победил и поднялся на первое место в чемпионате Англии.

 Смотрите, как "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" и захватил лидерство в АПЛ

После матча авторитетный портал WhoScored выставил оценки игрокам. Александр Зинченко за этот матч получил 7,42. Благодаря этому он стал лучшим защитником в этом матче. Несколько ниже результат у капитана "горожан" Венсана Компани – 7,39.

Наивысшую оценку за матч получил Бернарду Силва. Автора первого гола оценили в 8,29. Рахим Стерлинг получил 8,25. лучший игрок матча по версии АПЛ Давид Силва получил лишь 7,35. Лучшим из игроков МЮ оказался Эшли Янг – 6,94.

К слову, Зинченко продолжил уникальную серию в чемпионате Англии. Поэтому может выйти в следующих трех матчах за "Манчестер Сити".

 

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Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Александр Зинченко Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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