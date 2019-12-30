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Зинченко стал одним из лучших в победе "Манчестер Сити" над "Шеффилдом": видео

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Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед: результат и видео голов / ФК "Манчестер Сити"

В рамках 20-го тура АПЛ "Манчестер Сити" принимал "Шеффилд Юнайтед". Украинец Зинченко попал в стартовый состав "горожан" и отыграл весь матч. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82

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Команда Хосепа Гвардиолы забила оба гола во второй половине дуэли. На 52 минуте точный удар Серхио Агуэро под перекладину вывел хозяев вперед. Это взятие ворот главный судья засчитал только после просмотра видеоповтора.

Видео гола Агуэро

Снял все вопросы о победителе противостояния Кевин Де Брюйне – бельгийский хавбек на 82 минуте прицельно пробил в нижний угол из пределов штрафной после передачи в исполнении Рияда Мареза.

Видео гола Де Брюйне

Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинского защитника Александра Зинченко в этом матче (7,5). Украинец получил третью оценку в команде, выше только Рияд Марез (8,1, на его счету ассист) и Кевин Де Брюйне (8,3, на его счету гол и ассист).

Таким образом, победив "Шеффилд Юнайтед", команда Гвардиолы набрала 41 балл и продолжила находиться на третьей строчке в турнирной таблице. Что касается "красно-белых", то они остались с 29 очками на восьмом месте.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити
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