Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины. Стоимость Александра на трансферном рынке составляет 30 миллионов евро.

Цена на Зинченко, по данным Transfermarkt, по состоянию на 12 сентября выросла на 10 миллионов евро и составляет 30 миллионов евро.

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Это сделало Александра самым дорогим футболистом с украинским паспортом. До этого он делил пальму первенства с Андреем Ярмоленко из "Вест Хэма".

Цена на Ярмоленко осталась неизменной – 20 миллионов евро. Столько же стоит Виктор Цыганков из киевского "Динамо".

После них идет Руслан Малиновский из "Аталанты" (12,5 миллиона евро), Марлос (11 миллионов евро) и Тарас Степаненко (10 миллионов евро) – оба из "Шахтера".

Александр Зинченко в новом сезоне за "Манчестер Сити" сырграл 5 матчей. Также Александр принял участие в двух последних матчах сборной Украины и забил два гола.