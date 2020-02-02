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Зинченко стал вторым украинцем, получавшим удаление в матчах АПЛ

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Зинченко получил изъятие в матче против " Тоттенхэма" / twitter.com/OptaJoe

Украинский футболист Александр Зинченко получил красную карточку в матче за "МанСити" против "Тоттенхэма". Он стал вторым украинцем в истории, которого удаляли в матчах АПЛ

В матче против "Тоттенхэма" Зинченко на 42-й минуте получил первую желтую карточку. А на 60-й минуте за фол против соперника – еще одно предупреждение. И он досрочно покинул поле. После этого "Тоттенхэм" дважды забил и выиграл матч.

Как это было: Зинченко получил удаление в матче против "Тоттенхэма", "шпоры" сразу после этого забили – видео

Для Александра Зинченко это удаление стало первым в карьере.

Зато он стал вторым украинцем, которого удаляли в матчах АПЛ. До него красную карточку в матче получал Олег Лужный. Это было 30 января 2002 года, когда его "Арсенал" играл против "Блэкберна" на выезде. "Канониры" тогда победили 3:2.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Александр Зинченко
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