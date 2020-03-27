Зинченко строит карьеру киберспортсмена – невеста футболиста
Футболист английского "МанСити" и сборной Украины Александр Зинченко активно проводит свой карантин. Невеста игрока Влада Седан рассказала, что сейчас Александр занимается киберспортом.
Влада рассказала, что на улицах Манчестера патрулирует полиция в гражданском. Они штрафуют людей за прогулку.
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Есть только четыре причины, по которым человек может выйти из дома: выход в супермаркет, аптеку, прогулка не более двух часов и выезд на велосипеде. Если гулять не в своем районе, вам не избежать штрафа.
Невеста Александра поделилась, как футболист проводит время в Англии без нее.
Я думаю, ему там не скучно. Он очень азартный человек, несмотря на отсутствие футбола, он строит карьеру киберспортсмена – играет в CS и FIFA,
– заявила Седан.
Добавим, что ранее Зинченко поделился видео, как люди в Манчестере подготовились к карантину. Футболист решил пойти за покупками в продуктовый магазин, зайдя внутрь, футболист был удивлен пустыми полками в местном супермаркете.
Отметим, что Великобритания занимает девятое место в рейтинге стран мира по количеству подтвержденных случаев заболевания. По состоянию на сегодня, 27 марта, в стране выявлены уже более 11 тысяч человек, которые заболели коронавирусом.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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