Зинченко уничтожил шотландского вундеркинда и вывел Украину в полуфинал Евро-2020: видео

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы в FIFA-20 под названием Plan B FIFA Tournament, организованный блогом "433" для профессиональных футболистов, Александр Зинченко представлял Украину в противостоянии с Шотландией.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в упорном поединке одолел юнга шотландского таланта Билли Гилморома, который выступает за "Челси" – 1:5.

Смотрите также Украина уничтожила Россию на альтернативном Евро-2020 благодаря мастерству Зинченко: видео

Интересно, что шотландец играл за "Манчестер Сити", а Александр выбрал "Барселону". Таким образом, Украина пробилась в полуфинал турнира.

Шотландия – Украина на альтернативном Евро-2020: смотрите видео

В предыдущих раундах раундах турнира Зинченко легко разобрался с россиянином Данилом Круговым (6:1), а затем в овертайме дожал австрийского нападающего Михаэля Грегорича (2:1).

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.