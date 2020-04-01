Зинченко уничтожил шотландского вундеркинда и вывел Украину в полуфинал Евро-2020: видео
В рамках 1/4 финала чемпионата Европы в FIFA-20 под названием Plan B FIFA Tournament, организованный блогом "433" для профессиональных футболистов, Александр Зинченко представлял Украину в противостоянии с Шотландией.
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в упорном поединке одолел юнга шотландского таланта Билли Гилморома, который выступает за "Челси" – 1:5.
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Интересно, что шотландец играл за "Манчестер Сити", а Александр выбрал "Барселону". Таким образом, Украина пробилась в полуфинал турнира.
Шотландия – Украина на альтернативном Евро-2020: смотрите видео
В предыдущих раундах раундах турнира Зинченко легко разобрался с россиянином Данилом Круговым (6:1), а затем в овертайме дожал австрийского нападающего Михаэля Грегорича (2:1).
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