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Зинченко уничтожил шотландского вундеркинда и вывел Украину в полуфинал Евро-2020: видео

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Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы в FIFA-20 под названием Plan B FIFA Tournament, организованный блогом "433" для профессиональных футболистов, Александр Зинченко представлял Украину в противостоянии с Шотландией.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в упорном поединке одолел юнга шотландского таланта Билли Гилморома, который выступает за "Челси" – 1:5.

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Интересно, что шотландец играл за "Манчестер Сити", а Александр выбрал "Барселону". Таким образом, Украина пробилась в полуфинал турнира.

Шотландия – Украина на альтернативном Евро-2020: смотрите видео

В предыдущих раундах раундах турнира Зинченко легко разобрался с россиянином Данилом Круговым (6:1), а затем в овертайме дожал австрийского нападающего Михаэля Грегорича (2:1).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Александр Зинченко
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