Зинченко в очередной раз попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на матч АПЛ

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав на матч 23 тура АПЛ против "Кардиффа".

Александр Зинченко, который играл в каждом из последних 10-ти поединков во всех турнирах (8 в основе), снова выходит в старте команды Гвардиолы.

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Манчестер Сити: Эдерсон – Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Фоден, где Брюйне – Марез, Сане, Жезус.

Кардифф: Этеридж – Пелтьер, Моррисон, Манга, Беннетт – Гуннарсон, Реллз – Камараса – Хойлет, Д. Мерфи, Ниассе

В 32 туре против "Фулхэма" (2:0) Зинченко провел полный матч. Всего в этом сезоне украинец провел 22 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Матч АПЛ "Манчестер Сити" – "Кардифф" состоится в среду, 3 апреля. Начало встречи – в 21:45.

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