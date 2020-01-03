Зинченко вместе с игроками "Манчестер Сити" странно танцует на тренировках – видео
В сети появилось видео, как игроки "Манчестер Сити" забавно танцуют на тренировках.
Как известно, в настоящее время "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая команду Александра Зинченко на 14 очков, имея игру в запасе.
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"Теперь понятно, почему "Ливерпуль" оторвался в АПЛ", – именно так подписано видео в Twitter.
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