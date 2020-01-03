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Зинченко вместе с игроками "Манчестер Сити" странно танцует на тренировках – видео

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Тренировка "Манчестер Сити" / ФК "Манчестер Сити"

В сети появилось видео, как игроки "Манчестер Сити" забавно танцуют на тренировках.

Как известно, в настоящее время "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая команду Александра Зинченко на 14 очков, имея игру в запасе.

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"Теперь понятно, почему "Ливерпуль" оторвался в АПЛ", – именно так подписано видео в Twitter.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Манчестер Сити Футбол Александр Зинченко
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