Зинченко вошел в пятерку самых дорогих левых защитников АПЛ
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает уверенно удерживать статус самого дорогого украинского легионера.
После того, как портал Transfermarkt обновил ценники на футболистов АПЛ, Зинченко оказался в топ-5 самых дорогих левых защитников английского чемпионата.
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Всего в нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко провел 8 матчей, 2 – в Лиге чемпионов.
Топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ:
1. Эндрю Робертсон ( "Ливерпуль") – 80 млн евро.
2. Бен Чилвел ( "Лестер") – 50 млн евро.
3-4. Бенжамен Менди ( "Манчестер Сити") – 35 млн евро.
3-4. Люка Динь ( "Эвертон") – 35 млн евро.
5-6. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") – 30 млн евро.
5-6. Эмерсон ( "Челси") – 30 млн евро.