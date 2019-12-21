24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Зинченко вошел в пятерку самых дорогих левых защитников АПЛ

10 Читати новину українською
Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает уверенно удерживать статус самого дорогого украинского легионера.

После того, как портал Transfermarkt обновил ценники на футболистов АПЛ, Зинченко оказался в топ-5 самых дорогих левых защитников английского чемпионата.

Читайте также: Ярмоленко неожиданно упал в цене, Зинченко удержал планку самого дорогого украинца

Всего в нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко провел 8 матчей, 2 – в Лиге чемпионов.

Топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ:

1. Эндрю Робертсон ( "Ливерпуль") – 80 млн евро.

2. Бен Чилвел ( "Лестер") – 50 млн евро.

3-4. Бенжамен Менди ( "Манчестер Сити") – 35 млн евро.

3-4. Люка Динь ( "Эвертон") – 35 млн евро.

5-6. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") – 30 млн евро.

5-6. Эмерсон ( "Челси") – 30 млн евро.

Ханука: что это за праздник и как его отмечают
сегодня
20940
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 декабря 20:01 Формула-1: болельщики выбрали лучшую гонку сезона
Вісент Луїс 6
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 111
20 декабря 19:15 "Барселона" в Лиге чемпионов заработала больше, чем победитель "Ливерпуль": суммы призовых
Ігор Саджениця 85
20 декабря 18:38 Гол в ворота российского "Зенита" стал лучшим в Лиге чемпионов: видео
Юрій Семенюк 143
20 декабря 16:36 Бывший тренер "МанСити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал"
Юрій Семенюк 14
Новости
Больше новостей
Залиште відгук