Зинченко вошел в топ-100 футболистов АПЛ по версии FourFourTwo

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Footboom

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг топ-101 лучших футболистов английской Премьер-лиги на текущий момент.

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко оказался в этом списке на 85 месте.

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Он опередил многих известных игроков, среди которых Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед", Руи Патрисиу из "Вулверхэмптона" и другие.

Возглавил список центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а в топ-3 вошли вингер "Ман Сити" Рахим Стерлинг и полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне. Еще один украинец Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" в рейтинг не вошел.

Полный рейтинг топ-100 лучших футболистов АПЛ можно посмотреть по ссылке.

Ранее Спорт 24 писал, что Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины. Стоимость Александра на трансферном рынке составляет 30 миллионов евро.

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Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити
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