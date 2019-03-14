Зинченко вошёл в команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в команду недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored.

Украинский полузащитник сделал голевую передачу в матче против "Шальке" и помог "горожанам одержать разгромную победу – 7:0.

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От WhoScored Зинченко получил оценку 8,6. Наивысшую оценку в 10 баллов от издания получили Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона") и Кришитану Роналду ("Ювентус").

Команда недели в Лиге чемпионов по версии WhoScored выглядит вот так:

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко вышел в лидеры сезона среди защитников "Манчестер Сити" по результативности. По системе "гол+пас" Зинченко уже набрал 6 баллов.

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