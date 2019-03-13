Зинченко возглавил рейтинг защитников "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне

Украинский игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вышел в лидеры сезона среди защитников по результативности.

По системе "гол+пас" Зинченко уже набрал 6 баллов – 1 гол и 5 ассистов, один из которых он сделал в матче с "Шальке" (7:0) в 1/8-й Лиги чемпионов.

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У ближайших преследователей Зинченко – Бенжамена Менди и Эмерика Ляпорта – по 5 очков. У Мэнди 0+5, в Ляпорта 4+1. Кайл Уокер набрал 3 очка (2+1), Данило и Николас Отаменди – по 2 очка (1+1).

В общем списке лучших ассистентов "Манчестер Сити" Зинченко уступает пока только шестерым одноклубникам: Лерой Сане (17), Рахиму Стерлингу (16), Давиду Сильве (12), Рияду Марезу (11), Бернарду Силве (9) и Илкаю Гюдогану (7).

В текущем сезоне Александр Зинченко провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах.

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