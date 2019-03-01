Зинченко впервые претендует на звание лучшего игрока "Манчестер Сити" в феврале

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко претендует на звание лучшего игрока клуба в феврале.

За это звание украинец поспорит с нападающими Рахимом Стрелингом и Серхио Агуэро, сообщает официальный Twitter "горожан". Проголосовать за украинца можно по ссылке.

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В феврале Александр Зинченко сыграл 5 матчей за "Ман Сити", в которых отметился двумя ассистами в матче против "Челси". Зинченко признан лучшим игроком матча Кубка английской лиги по оценкам Whoscored.

Спорт 24 сообщал, что Зинченко установил новое достижение в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" побеждал во всех 13-ти матчах чемпионата, в которых украинец выходил на поле. Это самая длинная победная серия футболиста в АПЛ, с момента начала его карьеры в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Также в январе гол Александра Зинченко претендовал на звание лучшего забитого мяча "Манчестер Сити".

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Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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