Зинченко впервые рассказал о восстановлении после операции на колене

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко недавно в Барселоне перенес операцию и начал восстановление.

В настоящее время украинец находится в Испании, но планирует уже в пятницу, 1 ноября, вернуться в Англию. Реабилитация футболиста займет четыре-пять недель.

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"Хочу всех поблагодарить за поддержку. Все идет по плану. Восстановление идет полным ходом. Скоро вернусь на поле", – сказал Александр Зинченко.

Также Зинченко недавно опубликовал совместное фото с украинским воспитанником школы "Барселоны" Родионом Калашниковым. На этой фотографии можно заметить, что колено Зинченко перебинтовано.

Напомним, украинец получил повреждение перед матчем Лиги чемпионов против "Аталанты". Его команда в итоге одержала разгромную победу, а за "Аталанту" забил другой украинец Руслан Малиновский.

Из-за травмы Зинченко не сыграет за сборную Украины в ноябре. 14 числа у "сине-желтых" запланирован товарищеский матч против Эстонии в Запорожье.