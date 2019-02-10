Зинченко впервые в 2019 году сыграет за "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в основном составе "Манчестер Сити" на матч 26-го тура чемпионата Англии против лондонского "Челси".

Александр, скорее всего, будет играть на привычном для себя левом фланге обороны.

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До этого последний раз Зинченко выходил в матче АПЛ еще в 20 туре, который состоялся 30 декабря. Тогда "горожане" победили "Саутгемптон" 1:3. В том матче украинец "привез" гол в свои ворота, но впоследствии отметился результативной передачей.

Также Зинченко в 2019 году выходил за "Манчестер Сити" в кубковых матчах. В частности, Александр забил роскошный гол в ворота "Бертона" в матче 1/2 финала Кубка лиги.

Отметим, что поединок "Манчестер Сити" – "Челси" начнется в 18.00.

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