Зинченко впервые в 2020 году выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч АПЛ

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "горожан" в матче 24-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

При этом схема показывает, что Зинченко будет играть в центре поля, а не слева в обороне.

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Днем ранее стало известно о травме основного левого защитника Бенжамена Менди. Расстановка показывает, что его место займет Эмерик Ляпорт.

"Горожане" после ничьей с "Кристал Пэлас" в предыдущем туре фактически потеряли шансы на чемпионство – их отставание от "Ливерпуля" составляет 16 очков при наличии игры в запасе у мерсисайдцев.

"Шеффилд Юнайтед" приятно удивляет, набрав после 23-х туров 33 очка. Подопечные Криса Уайлдера вполне могут замахнуться на еврокубки, ведь отстают от 5-го места, которое сейчас занимает МЮ, только на 1 балл. Более того – "клинки" пропустили только 22 гола, что является вторым показателем Премьер-лиги после "Ливерпуля".

Матч "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити" состоится во вторник, 21 января. Начало встречи – в 21:30.