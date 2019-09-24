Зинченко второй раз подряд не попал в стартовый состав "Манчестер Сити"

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на матч Кубка Лиги с "Престоном".

Это уже второй матч подряд, когда Зинченко – вне заявки. Перед этим украинец пропустил домашнюю игру АПЛ с "Уотфордом" (8:0).

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В последний раз Саша выходил на поле в поединке Лиги чемпионов против "Шахтера" в Харькове. Тогда универсальный игрок провел весь матч, а его команда одержала убедительную победу – 3:0.

Заявка "Манчестер Сити" на матч Кубка Лиги с "Престоном":

Отметим, что 22-летний украинец в нынешнем сезоне принял участие в 7 матчах "Манчестер Сити", в которых результативными действиями не отличался.