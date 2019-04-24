Зинченко выйдет в старте "Манчестер Сити" на дерби против "Манчестер Юнайтед"

11 Читати новину українською
Александр Зинченко
Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко начнет перенесенный матч 31 тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" с первых минут.

Главный тренер Пеп Гвардиола доверил 22-летнему Зинченко место в стартовом составе.

Читайте также: Зинченко сравнялся с Месси в рейтинге эффективности CIES

Интересно, что всего в этом матче на поле выйдут три экс-игрока "Шахтера". В составе "Сити" на поле появится также Фернандиньо, в составе "МЮ" – Фред.

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко получил травму в матче против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра. Ранее сам Александр заявлял, что ему на восстановление потребуется около десяти дней.

22-летний украинец сыграл 24 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах этого сезона, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине
сегодня
4062
Теги: Новости Спорта Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Александр Зинченко Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в дерби: видеообзор матча
сегодня 22:02 "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в дерби: видеообзор матча
2
"Александрия" в результативном матче победила "Мариуполь": видео
сегодня 18:59 "Александрия" в результативном матче победила "Мариуполь": видео
49
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча
сегодня 18:03 Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча
1875
День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео
сегодня 15:12 День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео
43
В Германии футбольные фанаты забросали поле пасхальными яйцами: видео перфоманса
сегодня 12:20 В Германии футбольные фанаты забросали поле пасхальными яйцами: видео перфоманса
23
Новости
Больше новостей
Залиште відгук