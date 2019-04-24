Зинченко выйдет в старте "Манчестер Сити" на дерби против "Манчестер Юнайтед"

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко начнет перенесенный матч 31 тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" с первых минут.

Главный тренер Пеп Гвардиола доверил 22-летнему Зинченко место в стартовом составе.

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Интересно, что всего в этом матче на поле выйдут три экс-игрока "Шахтера". В составе "Сити" на поле появится также Фернандиньо, в составе "МЮ" – Фред.

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко получил травму в матче против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра. Ранее сам Александр заявлял, что ему на восстановление потребуется около десяти дней.

22-летний украинец сыграл 24 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах этого сезона, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

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