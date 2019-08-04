Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола определился со стартовым составом на матч против "Ливерпуля". "Горожане" сыграют против "красных" в рамках Суперкубка Англии.

В стартовом составе "Манчестер Сити" нашлось место для украинского футболиста Александра Зинченко. Украинец традиционно сыграет на левом фланге защиты.

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Ливерпуль: Аллисон, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Вейналдум, Гомес, Ориги, Робертсон, Салах, Фирмино, Фабиньо, Хендерсон

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Додро, Силва Д, Де Брюйне, Сане, Силва Б, Стерлинг

Начало поединка "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" – в 17:00. Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" всего один балл в чемпионской гонке АПЛ. "Горожанам" удалось оформить так называемый "золотой хет-трик", получив три трофея на внутренней арене.

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"Ливерпуль" же впервые с 2005 года сумел выиграть "Лигу чемпионов". Также "мерсисайдцы" сыграют в матче за Суперкубок Англии впервые с 2006 года. Тогда "красные" победили "Челси" 2:1. За "синих" забил Андрей Шевченко.

Результат матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" читайте на Спорт24.