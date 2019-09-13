Зинченко высмеял звездного партнера в "Манчестер Сити" из-за "ритуала с трусами"
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко спросил у подписчиков о необычном ритуале своего партнера по команде Кайла Уокера.
В своем Instagram Александр снял видео, на котором Кайл Уокер засунул трусы в кроссовки.
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"Кто скажет мне, почему Кайл Уокер каждый день запихивает свои трусы в кроссовки", – подписал фото Зинченко.
Ранее Спорт 24 писал, что Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины. Стоимость Александра на трансферном рынке составляет 30 миллионов евро.
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